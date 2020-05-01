Песков назвал «ерундой» сообщения о возможном уходе Мишустина с должности
В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что заразившийся COVID-19 Михаил Мишустин может покинуть пост премьер-министра после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это ерунда».
Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.
О том, что Мишустин заразился коронавирусом стало известно вечером 30 апреля. Во время видеобеседы с Владимиром Путиным премьер-министр сообщил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат. Глава кабмина ушел на самоизоляцию. Врио премьер-министра был назначен первый заместитель Мишустина Андрей Белоусов.
В свою очередь, президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны.
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