Песков назвал «ерундой» сообщения о возможном уходе Мишустина с должности

В Кремле опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что заразившийся COVID-19 Михаил Мишустин может покинуть пост премьер-министра после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «это ерунда».

Между тем, мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» ранее заявил, что Михаил Мишустин регулярно делал тесты на выявление коронавирусной инфекции. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что премьер-министр избегал лишних контактов для того, чтобы не допустить заражения COVID-19. Именно поэтому, по словам столичного мэра, произошедшее является сигналом абсолютно для всех россиян.