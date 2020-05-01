Без Мишустина. Как самоизоляция премьера повлияет на жизнь страны
В эфире НСН политолог рассказал, сможет ли премьер в условиях карантина участвовать в жизни России.
После выявления коронавируса у председателя Кабмина РФ Михаила Мишустина, президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности премьер-министра страны первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее, 30 апреля, Михаил Мишустин заявил президенту о положительном тесте на коронавирус и о связанной с этим самоизоляцией. «Поправляйтесь как можно скорее», - ответил на это Путин.
Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны.
«Когда Мишустин докладывал президенту, что у него положительный результат теста, выглядел он вполне нормально. Думаю, он в любом случае будет в контакте с правительством по видеосвязи. У нас понятная история, кто на время его отсутствия исполняет обязанности премьер-министра, это первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поэтому здесь не стоит ожидать больших проблем», - отметил он.
Андрей Белоусов был назначен первым вице-премьером России 21 января 2020 года. В его ведении находятся разработка основных направлений социально-экономического развития РФ, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, внешнеэкономическая деятельность и противодействие санкциям, а также ряд других направления.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
106 тыс.+7 099 / сут.
Умерли
1 073+101 / сут.
Выздоровели
11 619+1 333 / сут.
- Песков назвал «ерундой» сообщения о возможном уходе Мишустина с должности
- Без Мишустина. Как самоизоляция премьера повлияет на жизнь страны
- Трамп располагает информацией о лабораторном происхождении COVID-19
- Новости за ночь: ВОЗ выяснила причину низкой смертности от COVID-19 в России
- Новости за ночь: Собянин рассказал о регулярном тестировании Мишустина на коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru