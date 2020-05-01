Без Мишустина. Как самоизоляция премьера повлияет на жизнь страны

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что даже в условиях карантина российский премьер-министр будет участвовать в жизни страны.

«Когда Мишустин докладывал президенту, что у него положительный результат теста, выглядел он вполне нормально. Думаю, он в любом случае будет в контакте с правительством по видеосвязи. У нас понятная история, кто на время его отсутствия исполняет обязанности премьер-министра, это первый вице-премьер Андрей Белоусов. Поэтому здесь не стоит ожидать больших проблем», - отметил он.

Андрей Белоусов был назначен первым вице-премьером России 21 января 2020 года. В его ведении находятся разработка основных направлений социально-экономического развития РФ, реализация нацпроектов, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, внешнеэкономическая деятельность и противодействие санкциям, а также ряд других направления.

