Песков объяснил, зачем Запад использует мнимую угрозу России

Заявляя о мнимых угрозах, якобы исходящих от России, западные политики выбивают деньги из налогоплательщиков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Страны НАТО утвердили повышение военных расходов

«Это тот приём, который используется для того, чтобы выбивать деньги и дальше накачивать Украину оружием», - указал он.

Представитель Кремля добавил, что речь идёт, в том числе, «те самые пресловутые 5%» ВВП, которые страны НАТО договорились направлять на военные нужды.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он остаётся у власти, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЗападНАТОДмитрий Песков

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