Песков объяснил, зачем Запад использует мнимую угрозу России

«Это тот приём, который используется для того, чтобы выбивать деньги и дальше накачивать Украину оружием», - указал он.

Представитель Кремля добавил, что речь идёт, в том числе, «те самые пресловутые 5%» ВВП, которые страны НАТО договорились направлять на военные нужды.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он остаётся у власти, сообщает «Свободная пресса».

