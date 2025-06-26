Песков объяснил, зачем Запад использует мнимую угрозу России
Заявляя о мнимых угрозах, якобы исходящих от России, западные политики выбивают деньги из налогоплательщиков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это тот приём, который используется для того, чтобы выбивать деньги и дальше накачивать Украину оружием», - указал он.
Представитель Кремля добавил, что речь идёт, в том числе, «те самые пресловутые 5%» ВВП, которые страны НАТО договорились направлять на военные нужды.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что что Россия не нападет на Североатлантический альянс, пока он остаётся у власти, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Италии призвали запретить рекламу докфильмов RT
- Согласится ли Apple устанавливать RuStore на свои устройства
- Песков: Тезис «мир через силу» не стоит использовать в отношении России
- Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отправят на МКС 3 июля
- Клубы «Химки» и «Знамя Труда» исключили из членов РФС
- Песков объяснил, зачем Запад использует мнимую угрозу России
- Московский монорельс завершит работу 28 июня
- Хаменеи поздравил иранцев с победой над США
- Австралия ввела санкции против Минниханова и Шамана
- Минпросвещения: Оценивать поведение школьников будет классный руководитель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru