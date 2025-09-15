Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой «Походу любовь» названа лучшим художественным фильмом на фестивале Full Bloom Festival в Северной Каролине. Фильм рассказывает о молодой девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Санкт-Петербург в поисках сестры, и встречает двух друзей (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко).

Проект также заявлен на таких фестивалях, как Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк). Ромодановская отметила, что все это скорее локальные события.

«Мы знаем только о самых громких американских фестивалях, но на самом деле события проходят практически в каждом штате и округе постоянно. Российские фильмы периодически участвуют в них. Как правило, это личные связи, режиссер или продюсер скорее всего уже работали в американской киноиндустрии и знают, куда и когда подавать фильм. Думаю, в данном случае аналогичная история. Среди продюсеров фильма композитор Даша Чаруша, супруга режиссера и певца Ильи Найшуллера, выпускавшего свои фильмы в США. Так что, у фильма "Походу любовь" широкие перспективы - фестивалей в Америке много», - рассказала она.