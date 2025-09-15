Кинофестивали США открыли российскому фильму «Походу любовь» дорогу на стриминги
Сильная конкуренция помешала комедии громко прозвучать в российском прокате, но локальные кинофестивали США помогут дойти до международного зрителя, рассказала НСН Нина Ромодановская.
Участие в американских кинофестивалях обеспечит российскому фильму «Походу любовь» появление на Netflix, Amazon и Hulu, но не доведет до большого экрана в США, заявила НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой «Походу любовь» названа лучшим художественным фильмом на фестивале Full Bloom Festival в Северной Каролине. Фильм рассказывает о молодой девушке Лизе (Анна Завтур), которая впервые приезжает в Санкт-Петербург в поисках сестры, и встречает двух друзей (Кузьма Котрелев и Сергей Горошко).
Проект также заявлен на таких фестивалях, как Echelon Studios International Film Festival (Лос-Анджелес), Factory Fest (Лос-Анджелес), Naples International Film Festival (Флорида), LA Femme International Film Festival (Лос-Анджелес) и SOHO International Film Festival (Нью-Йорк). Ромодановская отметила, что все это скорее локальные события.
«Мы знаем только о самых громких американских фестивалях, но на самом деле события проходят практически в каждом штате и округе постоянно. Российские фильмы периодически участвуют в них. Как правило, это личные связи, режиссер или продюсер скорее всего уже работали в американской киноиндустрии и знают, куда и когда подавать фильм. Думаю, в данном случае аналогичная история. Среди продюсеров фильма композитор Даша Чаруша, супруга режиссера и певца Ильи Найшуллера, выпускавшего свои фильмы в США. Так что, у фильма "Походу любовь" широкие перспективы - фестивалей в Америке много», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, показ на американских кинофестивалях увеличивают шансы картины попасть на крупную онлайн-платформу с возможность показа за рубежом.
«Кино для продюсера – в первую очередь бизнес. Думаю, амбиции у создателей фильма - попасть на витрину какого-то крупного американского онлайн-кинотеатра: Netflix, Amazon или Hulu. Присутствие на кинофестивале в США увеличивает шансы на то, что кино заметят и купят по более высокой цене. Не уверена, что предполагается показ в кинотеатрах. Реальная возможность международных показов для такого проекта - онлайн. Это абсолютно нишевый продукт для Америки, подобных комедий там снимается в несколько раз больше, чем мы видим», - подчеркнула Ромодановская.
На данный момент фильм Климовой-Юсуповой не представлен ни на одном российском стриминге. Премьера в кинотеатрах состоялась 27 марта, и сопровождалась в ряде СМИ слоганом: «Зумеры изобретают "Прогулку"». По данным ЕАИС Фонда кино, итоговая касса в прокате составила всего 8,9 миллиона рублей. Главный редактор портала «ПрофиСинема» допустила, что проекту не хватило рекламы и помешала конкуренция.
«Слабые результаты кинотеатрального проката в России можно объяснить слабой маркетинговой кампанией и отсутствием бюджета на продвижение. Фильм по итогу первого уикенда был на 18-ом месте, заработал всего 5 миллионов рублей. Также дело в конкурентом окружении. На момент премьеры "Походу любовь" в кинотеатрах шли "Пальма 2", "Ждун", "Пророк. История Александра Пушкина", "Царевна-лягушка", "Красный шелк". В десятке были фильмы, которые много недель собирали кассу. Такие проекты, как "Походу любовь" срабатывают, когда есть раскрутка. Не бывает чудес, само такое кино не взлетает. Также важно тщательно выбирать дату для релиза», - уточнила она.
Ранее генеральный директор ООО «Каро фильм менеджмент» Ольга Зинякова рассказала «Радиоточке НСН», что кинотеатры сегодня часто отмечают непродуманное промо фильмов, что в итоге отдаляет от кассового успеха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лингвист объяснил, зачем российским школам вымирающие языки
- Песков: Страны Европы мешают урегулированию на Украине
- Арестованный за взятки мэр Красноярска подал отставку
- Кинофестивали США открыли российскому фильму «Походу любовь» дорогу на стриминги
- Песков назвал «бесполезной» встречу Путина и Зеленского без подготовки
- Песков: НАТО де-факто воюет с Россией
- Китай пригрозил США «решительными мерами» из-за пошлин за импорт нефти из РФ
- В Белом доме опровергли сообщения об увольнении главы ФБР
- Валуев назвал «преступлением» запрет иностранной музыки на спортивных мероприятиях
- СМИ: Некоторые страны ЕС хотят полностью запретить въезд россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru