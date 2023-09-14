Песков: Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций

Москва не понимает ни логику введения санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Он отметил, что вряд ли эту логику смогут объяснить и в самой Европе. По словам Пескова, санкции против российских предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, а также посягательство на активы бизнеса являются действиями, которые противоречат международному законодательству и всем законам.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции, который базируется в Люксембурге, постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, которые были введены в апреле прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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