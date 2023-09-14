Песков: Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций

Он отметил, что вряд ли эту логику смогут объяснить и в самой Европе. По словам Пескова, санкции против российских предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, а также посягательство на активы бизнеса являются действиями, которые противоречат международному законодательству и всем законам.

Ранее Европейский суд общей юрисдикции, который базируется в Люксембурге, постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, которые были введены в апреле прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

