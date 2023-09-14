Песков: Москва не понимает логику введения и снятия антироссийских санкций
Москва не понимает ни логику введения санкций Брюсселя, ни решений об их снятии или продлении. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он отметил, что вряд ли эту логику смогут объяснить и в самой Европе. По словам Пескова, санкции против российских предпринимателей, изъятие частной собственности, принадлежащей российскому бизнесу, а также посягательство на активы бизнеса являются действиями, которые противоречат международному законодательству и всем законам.
Ранее Европейский суд общей юрисдикции, который базируется в Люксембурге, постановил снять санкции ЕС с бывшего гендиректора Ozon Александра Шульгина, которые были введены в апреле прошлого года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru