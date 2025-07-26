Правоохранители задержали хозяев сгоревшей квартиры на Мытной улице

Дело рассматривается Симоновским межрайонным следственным отделом следственного управления по ЮАО Главного следственного управления СК.

Установлено, что владеющая жильем супружеская пара с целью наживы организовала незаконное проживание мигрантов. Также у них был сообщник, искавший граждан Средней Азии, желавших незаконно проживать в Москве. Супруги вышли на своего знакомого не позднее 2020 года.

Сейчас трое фигурантов задержаны. Двое из них полностью признали вину, она обвиняемая — частично. Сообщается, что следствие будет настаивать на мере пресечения, связанной с лишением свободы.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара в доме на Мытной улице в Москве увеличилось до десяти.

