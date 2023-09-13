Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Тем временем дипломатические источники агентства Reuters заявили, что санкции сняты с бизнесмена Фархада Ахмедова, бывшего главы Ozon Александра Шульгина, главы группы ЕСН Григория Березкина, а также погибшего осенью 2022 года полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева.

В санкционном списке Евросоюза по-прежнему находятся порядка 1800 юридических и физических лиц. В частности, рестрикции включают в себя запрет на поездки и на предоставление денежных средств, а также замораживание активов.

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза не снял санкции с российского миллиардера, основного акционера и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и обязал его оплатить судебные издержки.Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

