Евросоюз снял санкции с четырех россиян
Евросоюз исключил из санкционного списка четырех россиян, чьи имена не указаны в публикации Совета ЕС. Вместе с тем индивидуальные санкции против российских организаций и граждан, поддерживающих спецоперацию России на Украине, были продлены до 15 марта 2024 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».
Тем временем дипломатические источники агентства Reuters заявили, что санкции сняты с бизнесмена Фархада Ахмедова, бывшего главы Ozon Александра Шульгина, главы группы ЕСН Григория Березкина, а также погибшего осенью 2022 года полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева.
В санкционном списке Евросоюза по-прежнему находятся порядка 1800 юридических и физических лиц. В частности, рестрикции включают в себя запрет на поездки и на предоставление денежных средств, а также замораживание активов.
Ранее сообщалось, что суд Евросоюза не снял санкции с российского миллиардера, основного акционера и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и обязал его оплатить судебные издержки.Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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