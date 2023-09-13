Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Евросоюз исключил из санкционного списка четырех россиян, чьи имена не указаны в публикации Совета ЕС. Вместе с тем индивидуальные санкции против российских организаций и граждан, поддерживающих спецоперацию России на Украине, были продлены до 15 марта 2024 года. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

«От Воложа до Фридмана»: Разрыв с Россией не спасает миллиардеров от санкций

Тем временем дипломатические источники агентства Reuters заявили, что санкции сняты с бизнесмена Фархада Ахмедова, бывшего главы Ozon Александра Шульгина, главы группы ЕСН Григория Березкина, а также погибшего осенью 2022 года полковника Вооруженных сил России Георгия Шуваева.

В санкционном списке Евросоюза по-прежнему находятся порядка 1800 юридических и физических лиц. В частности, рестрикции включают в себя запрет на поездки и на предоставление денежных средств, а также замораживание активов.

Ранее сообщалось, что суд Евросоюза не снял санкции с российского миллиардера, основного акционера и председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова и обязал его оплатить судебные издержки.Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции ЕС

Горячие новости

Все новости

партнеры