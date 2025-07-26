Кинокритик: В РФ появилась тенденция к созданию летних блокбастеров

В России появилась тенденция к созданию летних блокбастеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера и кинокритика Ивана Кудрявцева.

По его словам, этот тренд связан с тем, что масштабные кинопремьеры выходят не только в зимние, но и в летние каникулы.

«В свое время в Америке появился феномен летних блокбастеров: и мертвый для проката сезон лета стал живым», - сказал Кудрявцев.

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При этом он назвал российское кино «мягкой силой» и отметил, что некоторые современные отечественные фильмы могли бы устанавливать международные тренды в индустрии.

Ранее один из продюсеров фильма «Мастер и Маргарита» Наталия Клибанова в интервью НСН объяснила, что рекордные зарубежные сборы ленты связаны с брендом книги и ее автора, а также с голливудской «картинкой».

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ФОТО: РИА Новости
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