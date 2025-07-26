СМИ: В Кишиневе на митинг против правления Санду вышли тысячи человек

Около десяти тысяч сторонников оппозиционных партий Молдавии, которые объявили о создании избирательного блока, вышли на митинг в центре Кишинева против правления действующего президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно оценке организаторов акций, колонны сторонников каждой из партий, несмотря на 40-градусную жару, собираются в разных местах столицы, чтобы потом объединиться в центре города. Отмечается, что демонстранты принесли с собой флаги с партийными символами.