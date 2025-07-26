Группа «Крематорий» исполнила кавер на Black Sabbath в память об Оззи Осборне: видео
Группа «Крематорий» исполнила песню «Paranoid» Black Sabbath на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» в память о её лидере, британском рок-музыканте Оззи Осборне. Видео показал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Музыкант являлся одним из основателей и участником группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул «Крёстного отца хеви-метала».
5 июля 2025 года Осборн дал свой прощальный концерт и объявил об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Он скончался 22 июля 2025 года.
Ранее рок-музыкант Найк Борзов в беседе с НСН назвал Осборна «сумасшедшим поездом», который стремительно мчался по жизни и оставил после себя большое наследие.
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