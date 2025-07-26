МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК Украины по изготовлению комплектующих для ракет

Ночью 26 июля российские военные поразили предприятия ВПК Украины, которые производили комплектующие для ракетного вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ погибли два человека

По данным ведомства, ВС РФ для группового удара применили высокоточное оружие большой дальности и ударные БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили о взятии под контроль населенного пункта Зеленый Гай в ДНР и Малиевки в Днепропетровской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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