Макрон: Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил в четверг 16 июня, что ни Париж, ни Берлин не станут вести с Москвой переговоры по уступкам со стороны Киева.

По его словам, украинское руководство должно само определиться, когда и при каких обстоятельствах вернётся за стол переговоров.