Макрон: Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил в четверг 16 июня, что ни Париж, ни Берлин не станут вести с Москвой переговоры по уступкам со стороны Киева.
По его словам, украинское руководство должно само определиться, когда и при каких обстоятельствах вернётся за стол переговоров.
«ФРГ и Франция никогда не будут в ситуации, чтобы вести переговоры за Украину с Россией. Ни предлагать какие-то уступки, ни вести переговоры по уступкам»,— подчеркнул Макрон на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц прибыли в Киев на поезде.
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