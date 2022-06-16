Глава МИД Великобритании призвала поддержать Украину в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что попытки умиротворения России не могут быть приемлемым ответом на «российскую агрессию», сообщает ТАСС.
По её словам, странам Запада следует поддержать Киев в переговорах с Москвой о прекращении конфликта, тем самым усилив позицию Украины, в том числе, за счёт привлечения Польши и стран Балтии.
«Пока что Россия демонстрировала, что не настроена на серьёзные переговоры. Мы не можем позволить, чтобы на Украину давили с тем, чтобы она отказалась от своей территории, на что мы сами никогда бы не согласились», - подчеркнула она.
Трасс добавила, что «Украина может и обязана победить», и Лондон продолжит поддерживать Киев «как бы долго ни длился этот конфликт».
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Запад активнее обучать ВСУ применению поставляемого вооружения, сообщает RT.
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