СМИ: Украина и ЕС хотят гарантий безопасности перед переговорами с Россией

Украинские и европейские представители сообщили США, что любые обсуждения территориальных вопросов в рамках мирного урегулирования с Россией должны быть возможны только после достижения прекращения огня и прояснения условий западных гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, накануне встречи в Лондоне представители Украины и стран ЕС выразили желание получить от Вашингтона более четкие разъяснения о последовательности шагов, предусмотренных в американском плане по мирному урегулированию конфликта.