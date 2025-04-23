СМИ: Украина и ЕС хотят гарантий безопасности перед переговорами с Россией

Украинские и европейские представители сообщили США, что любые обсуждения территориальных вопросов в рамках мирного урегулирования с Россией должны быть возможны только после достижения прекращения огня и прояснения условий западных гарантий безопасности для Киева. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным агентства, накануне встречи в Лондоне представители Украины и стран ЕС выразили желание получить от Вашингтона более четкие разъяснения о последовательности шагов, предусмотренных в американском плане по мирному урегулированию конфликта.

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Собеседники агентства пояснили, что несмотря на общую поддержку инициативы США, Киев и его союзники настаивают на том, чтобы Москва сначала согласилась на прекращение огня. Это, по их мнению, должно создать необходимое пространство для начала содержательных переговоров о финальных условиях соглашения.

Помимо этого, западные партнеры Украины стремятся к тому, чтобы будущая договоренность предусматривала устойчивые гарантии безопасности для Киева, включая возможность сохранить дееспособные вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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