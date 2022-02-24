Песков: Москва готова к переговорам с украинским руководством

Российские власти готовы к диалогу с действующим руководством Украины, при условии обсуждения вопросов о нейтральном статусе страны. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нейтральный статус подразумевает полный отказ Украины от размещения на её территории любых вооружений.