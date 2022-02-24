Песков: Москва готова к переговорам с украинским руководством

Российские власти готовы к диалогу с действующим руководством Украины, при условии обсуждения вопросов о нейтральном статусе страны. Об этом заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нейтральный статус подразумевает полный отказ Украины от размещения на её территории любых вооружений.

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«Здесь вопрос — готово ли руководство Украины на это», — отметил Песков.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вслед за военной операцией начнутся судебные процессы над украинскими «нацистами» и власть в этой стране сменится.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий ПесковПесков
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