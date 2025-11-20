Песков: Консультаций по Украине между Россией и США сейчас нет

Москва и Вашингтон продолжают контактировать по украинскому вопросу. Как пришет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что полноценных консультаций между Россией и США по Украине нет.

«Процесс, который можно было бы назвать консультациями, не ведётся», - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что у Москвы нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

