Песков: Консультаций по Украине между Россией и США сейчас нет
20 ноября 202514:47
Москва и Вашингтон продолжают контактировать по украинскому вопросу. Как пришет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что полноценных консультаций между Россией и США по Украине нет.
«Процесс, который можно было бы назвать консультациями, не ведётся», - сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что у Москвы нет новой информации относительно обсуждаемого в СМИ плана по украинскому урегулированию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Консультаций по Украине между Россией и США сейчас нет
- Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих
- Познер рассказал, каких журналистов сможет заменить искусственный интеллект
- Врач предупредил об отсутствии безопасной дозы табака
- Песков: Прямая линия Путина пройдет без прямых включений с мест
- Певцу Шаману посоветовали красиво петь и трудиться в Китае
- Волынец предостерегла российских школьниц от участия в зарубежных «модельных» конкурсах
- «Вместе полезнее»: Мясников назвал формулу правильного питания
- Российские войска освободили Веселое в Запорожской области
- Американский рэпер French Montana даст концерт в Москве
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru