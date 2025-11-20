Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений
Депутаты Госдума приняли в окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 год, а также плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, на меры по улучшению демографической ситуации выделят более 10 трлн рублей. Это, в том числе, выплата единого пособия на детей, продолжение программы маткапитала, субсидирование процентной ставки по ипотеке, введение семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ.
Также документ предусматривает увеличение в 2026 году прожиточного минимума до 18 939 рублей, а минимального размера оплаты труда (МРОТ) - до 27 093 рубля.
Что касается налоговых изменений, то с 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет до 22%, с сохранением льготной ставки для социально значимых товаров в 10%. Порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС уменьшат с 60 млн до 20 млн рублей, а к 2028 году до 10 млн рублей.
Кроме того, размер НДФЛ для иноагентов составит 30%, параллельно они будут лишены налоговых льгот и вычетов. Налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы с 2026 года увеличится в 60 раз, а ставки акцизов на алкоголь, табак и напитки с сахаром в 2026–2027 годах вырастут на уровень инфляции.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выплаты всем российским пенсионерам проиндексируют в обязательном порядке в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
