Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений

В частности, на меры по улучшению демографической ситуации выделят более 10 трлн рублей. Это, в том числе, выплата единого пособия на детей, продолжение программы маткапитала, субсидирование процентной ставки по ипотеке, введение семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного НДФЛ.

Также документ предусматривает увеличение в 2026 году прожиточного минимума до 18 939 рублей, а минимального размера оплаты труда (МРОТ) - до 27 093 рубля.

Что касается налоговых изменений, то с 2026 года налог на добавленную стоимость (НДС) вырастет до 22%, с сохранением льготной ставки для социально значимых товаров в 10%. Порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС уменьшат с 60 млн до 20 млн рублей, а к 2028 году до 10 млн рублей.

Кроме того, размер НДФЛ для иноагентов составит 30%, параллельно они будут лишены налоговых льгот и вычетов. Налоговая нагрузка на букмекеров и тотализаторы с 2026 года увеличится в 60 раз, а ставки акцизов на алкоголь, табак и напитки с сахаром в 2026–2027 годах вырастут на уровень инфляции.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выплаты всем российским пенсионерам проиндексируют в обязательном порядке в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

