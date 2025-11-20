Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой
Лукашенко нивелирует опасения Трампа в отношении России, а также указывает на обреченность агрессивной позиции соседей – Польши и Литвы, заявил НСН Алексей Дзермант.
Белорусский лидер Александр Лукашенко в переговорах с США отстаивает позицию Москвы, но не забывает договариваться об отмене санкций для себя, заявил НСН белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал важные переговоры с США и «значительную» командировку. По его словам, Белоруссия готовится провести в декабре переговоры с представителями США, детали он не привел. Как отметил политик, конец года станет «сложным и тяжелым». Дзермант рассказал, почему США прислушиваются к Лукашенко.
«Лукашенко нужна безопасность, чтобы не было проблем на границе, а также террористической угрозы со стороны Украины. От США Лукашенко интересно именно это. На втором месте – снижение экономического давления, отмена санкций в адрес Белоруссии. Президент Белоруссии представляет страну, которая занимает ключевое положение в регионе в плане безопасности. Его мнение должно учитываться при любых раскладах – мирном или дальнейшей эскалации. Он владеет всей обстановкой, может профессионально высказываться. Его взгляды и позиция американцам интересны», - отметил он.
По его словам, Лукашенко убирает опасения главы Белого дома и американцев в отношении России, а также указывает на обреченность агрессивной позиции соседей – Польши и Литвы.
«Лукашенко доводит до США совместную позицию с Россией – снижение конфронтации в регионе, выход на мирное соглашение. Это то, что озвучивало руководство России, в том числе, на Аляске. Лукашенко аргументирует это со своей стороны. Существуют же и агрессивные точки зрения: поляков, литовцев. Лидер Белоруссии делает все, чтобы нивелировать негатив в регионе. Он выполняет роль посредника и медиатора, воздействует на Трампа и американцев так, чтобы они свои опасения убирали и шли на диалог с Россией», - заключил собеседник НСН.
Ранее Дзермант заявил, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, так как общается и с Россией, и с США, и с Украиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп призвал продвинуть законопроект о «сокрушительных» санкциях против РФ
- В Книжном союзе призвали запретить продавать детям роман «Оно»
- Россиянам рассказали, какой будет минимальная страховая пенсия в 2026 году
- «Это монстр!»: Почему отечественные производители не смогли заменить IKEA
- Мишустин: В 2025 году регионы получат 4,5 тысячи единиц общественного транспорта
- Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой
- Госдума утвердила бюджет на три года и пакет налоговых изменений
- «Музеи ждут подарка»: Что будет с проданной за $236 млн картиной Климта
- Песков: Консультаций по Украине между Россией и США сейчас нет
- Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru