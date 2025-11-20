Лукашенко ждет от США отмены санкций за помощь в переговорах с Москвой

Лукашенко нивелирует опасения Трампа в отношении России, а также указывает на обреченность агрессивной позиции соседей – Польши и Литвы, заявил НСН Алексей Дзермант.

Белорусский лидер Александр Лукашенко в переговорах с США отстаивает позицию Москвы, но не забывает договариваться об отмене санкций для себя, заявил НСН белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал важные переговоры с США и «значительную» командировку. По его словам, Белоруссия готовится провести в декабре переговоры с представителями США, детали он не привел. Как отметил политик, конец года станет «сложным и тяжелым». Дзермант рассказал, почему США прислушиваются к Лукашенко.

Лукашенко: «Орешник» никогда не будет сосредоточен в одном месте

«Лукашенко нужна безопасность, чтобы не было проблем на границе, а также террористической угрозы со стороны Украины. От США Лукашенко интересно именно это. На втором месте – снижение экономического давления, отмена санкций в адрес Белоруссии. Президент Белоруссии представляет страну, которая занимает ключевое положение в регионе в плане безопасности. Его мнение должно учитываться при любых раскладах – мирном или дальнейшей эскалации. Он владеет всей обстановкой, может профессионально высказываться. Его взгляды и позиция американцам интересны», - отметил он.

По его словам, Лукашенко убирает опасения главы Белого дома и американцев в отношении России, а также указывает на обреченность агрессивной позиции соседей – Польши и Литвы.

«Лукашенко доводит до США совместную позицию с Россией – снижение конфронтации в регионе, выход на мирное соглашение. Это то, что озвучивало руководство России, в том числе, на Аляске. Лукашенко аргументирует это со своей стороны. Существуют же и агрессивные точки зрения: поляков, литовцев. Лидер Белоруссии делает все, чтобы нивелировать негатив в регионе. Он выполняет роль посредника и медиатора, воздействует на Трампа и американцев так, чтобы они свои опасения убирали и шли на диалог с Россией», - заключил собеседник НСН.

Ранее Дзермант заявил, что Лукашенко играет важную роль в урегулировании конфликта на Украине, так как общается и с Россией, и с США, и с Украиной.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
ТЕГИ:Дональд ТрампАлександр Лукашенко

