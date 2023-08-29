Песков: Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией
Украина пытается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о том, что западные страны якобы одобряют удары Киева по «всему российскому», представитель Кремля подчеркнул: в это «хотят верить» украинские власти.
«И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и ... в том, что [будут] неизбежные издержки», — указал Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией.
Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы согласовал с Западом атаки на «все российское, например, в Крыму», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «АвтоВАЗ» возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин
- Прокуратура прекратила расследование против Линдеманна по делу о домогательствах
- Самолет морской авиации уничтожил украинский дрон над Черным морем
- В районе Соледара взяли в плен наемников из Польши
- Среди россиян резко вырос спрос на летние поездки в Иран
- Песков: Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией
- На Шольца подали в суд за ложные показания
- Братья Андреасяны экранизируют «Евгения Онегина»
- Песков поздравил авиастроителей с первым полетом импортозамещенного SJ-100
- Песков: Путин не посетит похороны Пригожина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru