Песков: Киев старается как можно глубже втянуть Запад в конфликт с Россией

Говоря о том, что западные страны якобы одобряют удары Киева по «всему российскому», представитель Кремля подчеркнул: в это «хотят верить» украинские власти.

«И, безусловно, они хотят делать все возможное и невозможное для того, чтобы как можно глубже втянуть страны Запада в этот конфликт. Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и ... в том, что [будут] неизбежные издержки», — указал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы согласовал с Западом атаки на «все российское, например, в Крыму», напоминает RT.

