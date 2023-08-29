«Печально, увы»: Медведев счел casus belli согласие Запада на удары по Крыму
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что слова украинского руководства о согласовании любых ударов по всему российскому, в частности, в Крыму, указывают на соучастие Запада в войне против России на стороне Украины.
По словам политика, это «рафинированный casus belli» (формальный повод для объявления войны — прим. НСН). Россия в таком случае может применить jus ad bellum («право войны» — прим. НСН) против любой страны — члена блока НАТО. «Печально, увы. Предсказания Апокалипсиса все ближе», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза привел цитату из «Откровения Иоанна Богослова»: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут её; пожелают умереть, но смерть убежит от них». Также он процитировал слова Владимира Ленина «Нас помнят, пока мы мешаем другим» и Хрущева «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним».
Ранее Медведев заявил, что Россия самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем количество производимого оружия превышает потребности военных. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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