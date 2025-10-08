МВД приняло 2875 решений о прекращении приобретенного российского гражданства
Более 2,8 тысячи решений о прекращении приобретенного гражданства было принято в России. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.
«2 875 решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято... территориальными органами МВД России», - указала она.
Волк уточнила, что речь идет о решениях, вынесенных с начала действия Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В августе в силу вступил новый закон о расширении оснований для лишения приобретенного российского гражданства, напоминает РЕН ТВ. В перечень вошли более 80 пунктов, паспорта РФ могут лишить в том числе за оправдание терроризма, деятельность против безопасности страны, убийство, групповое изнасилование, пропаганду или демонстрацию нацистской символики.
