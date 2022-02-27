Песков: Киев сам предложил Гомель для переговоров с Россией

Ранее представитель Кремля заявил, что российская делегация прибыла в Гомель и ожидает встречи с представителями Киева. Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил для переговоров ряд других городов, так как Белоруссия якобы ведет «агрессивные действия» со своей территории.

«Город Гомель был предложен украинской стороной - именно украинской стороной - как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера сообщил, что Россия на время переговоров не будет приостанавливать военную операцию на Украине, как это происходило ранее.

