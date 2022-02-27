«Не Минск»: Зеленский предложил другие города для переговоров с Россией

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с украинской стороной и ожидает прибытия делегации из Киева.

«Если бы с ваших (белорусских. - НСН) территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — заявил Зеленский.

Президент Украины отметил, что Киев «хочет встречаться, хочет окончания войны», и предложил российской стороне провести переговоры в Варшаве, Будапеште, Стамбуле, Баку. Зеленский подчеркнул, что украинским властям подойдет и «любой другой город в стране, с территории которой не летят ракеты»: по его мнению, только так переговоры могут быть честными, пишет Газета.ру.

