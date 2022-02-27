«Не Минск»: Зеленский предложил другие города для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия не может стать площадкой для переговоров с Россией на фоне спецоперации РФ на Украине и предложил другие города для встречи. Глава государства опубликовал соответствующее обращение в своем Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры с украинской стороной и ожидает прибытия делегации из Киева.
«Если бы с ваших (белорусских. - НСН) территорий не было агрессивных действий, мы могли бы говорить в Минске, в вашем городе. Сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой могут быть другие города для встречи», — заявил Зеленский.
Президент Украины отметил, что Киев «хочет встречаться, хочет окончания войны», и предложил российской стороне провести переговоры в Варшаве, Будапеште, Стамбуле, Баку. Зеленский подчеркнул, что украинским властям подойдет и «любой другой город в стране, с территории которой не летят ракеты»: по его мнению, только так переговоры могут быть честными, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- «Не Минск»: Зеленский предложил другие города для переговоров с Россией
- ОSWIFT`али. Аналитики и политики поспорили о последствиях отключения России от SWIFT
- В ЕС заявили о намерении заблокировать активы Центробанка
- Российская делегация прибыла в Белорусию на переговоры с Украиной
- Путин поздравил Силы специальных операций РФ с профессиональным праздником
- Минобороны: ВС России блокировали Херсон и Бердянск
- DDoS-атака: cайт «Роскосмоса» взламывают хакеры
- СМИ: хакеры взломали систему МВД Украины за день до военной операции РФ
- СМИ: SWIFT готовится исполнить решение об отключении российских банков
- Украинские войска выпустили по Зайцево шесть снарядов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru