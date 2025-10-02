Песков: Киев не хочет о чем-то договариваться

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он назвал такую позицию Киева «достаточно абстрактной».

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что несмотря на это, Москве стоит «делать спокойно свое дело».

Ранее Песков заявил, что из Украины не поступало сигналов о возобновлении переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

