Песков: Киев не хочет о чем-то договариваться

Украинская сторона не хочет продолжения переговоров и не хочет о чём-то пытаться договариваться. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: Контакты на высшем уровне не помогут решить украинскую проблему

В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он назвал такую позицию Киева «достаточно абстрактной».

«Пауза в переговорах, непонятный горизонт продолжения этих переговоров», - сказал представитель Кремля.

Он добавил, что несмотря на это, Москве стоит «делать спокойно свое дело».

Ранее Песков заявил, что из Украины не поступало сигналов о возобновлении переговоров с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

