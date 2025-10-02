Дочь Талызиной назвала клеветой обвинения в краже картин отца
Дочь Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего актриса Ксения Хаирова заявила, что звучащие в её адрес обвинения в присвоении картин отца являются клеветой. Об этом сообщает NEWS.ru.
По данным СМИ, представители дочери Непомнящего от второго брака Варвары Нещерет утверждают, что её сестра увезла 30 картин покойного отца в неизвестном направлении.
«Это всё враньё, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой», - заключила Хаирова.
Ранее в СМИ появилась информация, что Талызина, скончавшаяся 21 июня, завещала всё своей внучке Анастасии Талызиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
