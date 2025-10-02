Россиян призвали смириться с повышением НДС

С предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил Минфин РФ, пишет RT.



Пословам Берзона, повышение налога, который «сидит в любом товаре» - это борьба за пополнение бюджета, и «с этим надо смириться».

«Пополнение бюджета перекладывается на покупателей... Если СМИ не будут раздувать истерию, то тихо-мирно прокатит», - заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение НДС до 22% является продуманным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».