Россиян призвали смириться с повышением НДС
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% не способствует снижению инфляции. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Николай Берзон.
С предложением повысить НДС на два процентных пункта выступил Минфин РФ, пишет RT.
Пословам Берзона, повышение налога, который «сидит в любом товаре» - это борьба за пополнение бюджета, и «с этим надо смириться».
«Пополнение бюджета перекладывается на покупателей... Если СМИ не будут раздувать истерию, то тихо-мирно прокатит», - заключил эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что повышение НДС до 22% является продуманным шагом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
