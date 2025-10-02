В Брянской облдуме призвали запретить россиянам переодеваться в силовиков

В России следует ввести запрет на розыгрыши и игры с переодеванием в сотрудников силовых ведомств. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Брянской областной думы, глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, подобные мероприятия «стирают грань между игрой и реальностью», подрывают авторитет государственных институтов, а также представляют угрозу для общественной безопасности.

«Мы должны оградить наше общество, особенно молодежь, от подобных экспериментов с образами защитников закона», — заключил депутат.

Ранее в Перу полицейский для задержания наркоторговца переоделся в ростовой костюм капибары, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
