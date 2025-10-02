Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно

Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он указал, что никто не может «в полной мере предвидеть будущее»

«Но это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти», - заключил российский лидер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будет посвящена текущей международной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

