Путин призвал россиян быть готовыми к чему угодно
2 октября 202518:34
В настоящее время всё меняется - очень быстро и кардинально. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», он указал, что никто не может «в полной мере предвидеть будущее»
«Но это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти», - заключил российский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Путина на «Валдае» будет посвящена текущей международной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
