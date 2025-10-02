Тверской суд Москвы вернул иск ветерана к Алле Пугачёвой
2 октября 202517:41
Тверской суд Москвы не стал рассматривать и вернул иск ветерана Афганистана Александра Трещёва к народной артистке СССР Алле Пугачевой. Об этом сообщает RT.
Мужчина подал иск на 1,5 млрд рублей после интервью певицы, в котором, по его мнению, она порочила честь президента и оскорбляла армию.
В сообщении говорится, что «дело неподсудно данному суду».
Ранее народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил «Радиоточке НСН», что Пугачева не отказывается от России и не заслуживает лишения звания народной артистки за выражение личного мнения.
