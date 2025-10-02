Трибьют британской Jethro Tull выступит на квартирнике ROCK FM

Трибьют британской рок-группы Jethro Tull в исполнении коллектива «Сказки Андерсона» появится в программе «Квартирник» 3 октября в 19:00 на радиостанции ROCK FM.

Оригинальная британская группа Jethro Tull появилась в городе Блэкпул в Англии в 1967 году. Коллектив «Сказки Андерсона» собрался в 2024 году для выступления на 1974fest – тогда команда получила небывалый горячий приём фанатов солиста и флейтиста Яна Андерсона и легендарной группы. Сегодня коллектив активно гастролирует.

Программный директор Радио ROCK FM Александр Фуковский заявил, что серия квартирников продолжается, так как пользуется успехом.

«Мы продолжаем серию квартирников, потому что программа очень нравится нашим слушателям. Мы постоянно получаем отзывы и письма, где они выражают желание услышать новые трибьюты. А формат квартирников делает нас всех – радиостанцию, современные группы и аудиторию ROCK FM – ближе, создавая прекрасную атмосферу. Мы испытываем удивительное чувство единения, где музыка звучит для каждого из нас», - отметил он.

Видеоверсию выступления группы можно будет увидеть на сайте радиостанции в разделе «Квартирник». Там же опубликованы уже прошедшие программы с записью трибьютов на другие известные группы: Shocking Blue, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Queen, Джими Хендрикса, Dire Straits и другие.

ФОТО: пресс-служба "Мультимедиа холдинга"
