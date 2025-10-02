Трибьют британской Jethro Tull выступит на квартирнике ROCK FM

Программный директор Радио ROCK FM Александр Фуковский заявил, что серия квартирников продолжается, так как пользуется успехом.

«Мы продолжаем серию квартирников, потому что программа очень нравится нашим слушателям. Мы постоянно получаем отзывы и письма, где они выражают желание услышать новые трибьюты. А формат квартирников делает нас всех – радиостанцию, современные группы и аудиторию ROCK FM – ближе, создавая прекрасную атмосферу. Мы испытываем удивительное чувство единения, где музыка звучит для каждого из нас», - отметил он.

Видеоверсию выступления группы можно будет увидеть на сайте радиостанции в разделе «Квартирник». Там же опубликованы уже прошедшие программы с записью трибьютов на другие известные группы: Shocking Blue, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Queen, Джими Хендрикса, Dire Straits и другие.

