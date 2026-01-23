Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отказался раскрывать журналистам суть «формулы Анкориджа», пишет RT.

Собеседники Reuters, в свою очередь, утверждают, что она поразумевает переход всей территории Донбасса под контроль Москвы, а также прекращение боёв на других участках фронта и закрепление линии разграничения по текущему положению.

Отмечается, что «формула Анкориджа» была предварительно согласована российским и американскими лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе встречи на Аляске летом в 2025 года.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты на основе достигнутых в Анкоридже пониманий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».