Песков: Если Трамп прислушается к России, это создаст основу для мирного диалога

Если одержавший победу на выборах президента Соединенных Штатов Дональд Трамп покажет готовность понять причины начала спецоперации на Украине и прислушаться к озабоченностям Москвы, это может создать основу для мирного диалога. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Тогда может быть создана основа для достижения мира», - сказал он.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Трамп перед выборами говорил о мире, а не о продолжении боевых действий.

Ранее директор по коммуникациям переходной команды Дональда Трампа Стивен Чунг в эфире CNN отреагировал на разрешение Украине бить вглубь РФ. По его словам, только Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров. При этом он не ответил на вопросы о том, были ли Трамп и его будущие советники по нацбезопасности заранее проинформированы о решении властей США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Дональд ТрампУкраинаСША

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