Команда Трампа отреагировала на разрешение Украине бить вглубь России
Директор по коммуникациям переходной команды одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа Стивен Чунг в эфире CNN отреагировал на разрешение Украине бить вглубь России.
По его словам, только Трамп может привести обе стороны конфликта за стол переговоров. При этом он не ответил на вопросы о том, были ли Трамп и его будущие советники по нацбезопасности заранее проинформированы о решении властей США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России - часть плана победы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru