Медведчук: Зеленский не сможет диктовать Трампу свои условия
Попытки президента Украины Владимира Зеленского диктовать коллективному Западу свои условия, в том числе новому президенту США Дональду Трампу, не принесут ожидаемых результатов, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
По его словам, после победы Трампа на выборах президента США Зеленский по-прежнему «валяет дурака», что раньше поддерживалось западными политическими элитами. Медведчук отметил, что теперь все изменилось, и поддержка Украины со стороны Трампа не будет прежней.
Медведчук подчеркнул, что «Зеленского продолжает распирать от собственной значимости» и он уже пытается диктовать условия новоиспеченному президенту США.
Ранее сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru