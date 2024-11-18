По его словам, после победы Трампа на выборах президента США Зеленский по-прежнему «валяет дурака», что раньше поддерживалось западными политическими элитами. Медведчук отметил, что теперь все изменилось, и поддержка Украины со стороны Трампа не будет прежней.

Медведчук подчеркнул, что «Зеленского продолжает распирать от собственной значимости» и он уже пытается диктовать условия новоиспеченному президенту США.

Ранее сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



