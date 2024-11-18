Медведчук: Зеленский не сможет диктовать Трампу свои условия

Попытки президента Украины Владимира Зеленского диктовать коллективному Западу свои условия, в том числе новому президенту США Дональду Трампу, не принесут ожидаемых результатов, заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

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По его словам, после победы Трампа на выборах президента США Зеленский по-прежнему «валяет дурака», что раньше поддерживалось западными политическими элитами. Медведчук отметил, что теперь все изменилось, и поддержка Украины со стороны Трампа не будет прежней.

Медведчук подчеркнул, что «Зеленского продолжает распирать от собственной значимости» и он уже пытается диктовать условия новоиспеченному президенту США.

Ранее сын Трампа назвал имбецилами разрешивших удары ATACMS вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийТрамп

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