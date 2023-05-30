Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о поставке зерна беднейшим странам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что достиг договорённости со своим российским коллегой Владимиром Путиным о поставке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны. По его словам, идея получила одобрение во время последних телефонных переговоров.

Как пояснил Эрдоган, речь идёт о зерне, которое перевозится через черноморский коридор. Предполагается перерабатывать его в муку на территории Турции и в дальнейшем переправлять в беднейшие государства африканского континента. Об этом турецкий лидер завил, выступая в Анкаре.