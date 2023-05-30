Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о поставке зерна беднейшим странам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что достиг договорённости со своим российским коллегой Владимиром Путиным о поставке продовольствия через зерновой коридор в беднейшие страны. По его словам, идея получила одобрение во время последних телефонных переговоров.
Как пояснил Эрдоган, речь идёт о зерне, которое перевозится через черноморский коридор. Предполагается перерабатывать его в муку на территории Турции и в дальнейшем переправлять в беднейшие государства африканского континента. Об этом турецкий лидер завил, выступая в Анкаре.
В минувшее воскресенье действующий президент Турции был переизбран на новый срок, во втором туре выборов он набрал чуть более 52% голосов. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует карту распределения голосов за Эрдогана и его соперника Кылычдароглу.
Путин и Эрдоган созвонились накануне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл некоторые подробности разговора. Как передают «Известия», лидеры двух стран не обсуждали детали, однако подтвердили политическую волю по работе над всеми совместными проектами.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru