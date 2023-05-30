В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана

Церемония инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана может пройти в субботу, 3 июня. Об этом в Twitter сообщил его советник президента Мехмет Учум.

Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Сообщается, что в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабинета министров.

Турецкий лидер выиграл во втором туре выборов президента страны, набрав более 52% голосов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ИнаугурацияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган

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