В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана
30 мая 202319:55
Церемония инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана может пройти в субботу, 3 июня. Об этом в Twitter сообщил его советник президента Мехмет Учум.
Сообщается, что в этот же день Эрдоган раскроет список нового кабинета министров.
Турецкий лидер выиграл во втором туре выборов президента страны, набрав более 52% голосов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru