Песков: энергоресурсы пойдут на другие направления

Если недружественные государства ограничат цены на нефть, Россия на таких нерыночных принципах откажется от взаимодействия с ними. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Энергоресурсы пойдут на другие направления», - отметил он.