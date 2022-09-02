Песков: энергоресурсы пойдут на другие направления
Если недружественные государства ограничат цены на нефть, Россия на таких нерыночных принципах откажется от взаимодействия с ними. Об этом сообщил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Энергоресурсы пойдут на другие направления», - отметил он.
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такие меры приведут к дестабилизации рынка.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что введение потолка цен на нефть из России полностью разрушит мировой рынок.
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