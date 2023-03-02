Песков: Экстренное совещание Совбеза состоится 3 марта

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале заявил, что российский лидер проведет экстренное заседание Совбеза РФ сегодня, 2 марта.

Песков не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

