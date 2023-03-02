Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ из-за диверсантов в Брянской области

Сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин проведет экстренное заседание Совбеза РФ, сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев в своем Telegram-канале.

Один человек погиб, один ранен при обстреле поселка в Курской области

Он отметил, что экстренное заседание состоится на фоне сообщений о диверсантах в Брянской области. Точное время пока неизвестно.

Ранее ФСБ заявило о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области.

По данным Telegram-канала Baza, группа диверсантов якобы состоит из 50 вооруженных человек. ТАСС сообщает, что до шести человек могут находиться в заложниках у украинских диверсантов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Украинская АрмияБрянская ОбластьЗаседаниеСовбез РФ Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры