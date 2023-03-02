ФСБ: В Брянской области принимают меры к уничтожению украинских диверсантов

ФСБ и силы Минобороны России ведут мероприятия по ликвидации диверсантов, проникших в Брянскую области с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

СМИ: Украинские диверсанты могли взять до шести заложников в Брянской области

«В приграничном Климовском районе Брянской области ... проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — подчеркнули в ФСБ.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Климовский район региона. Позже СМИ сообщили, что на территории области идет боестолкновение с диверсантами. Кроме того, стало известно о взятии злоумышленниками заложников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьФСБ
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