ФСБ: В Брянской области принимают меры к уничтожению украинских диверсантов
ФСБ и силы Минобороны России ведут мероприятия по ликвидации диверсантов, проникших в Брянскую области с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
«В приграничном Климовском районе Брянской области ... проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — подчеркнули в ФСБ.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинская диверсионно-разведывательная группа проникла в Климовский район региона. Позже СМИ сообщили, что на территории области идет боестолкновение с диверсантами. Кроме того, стало известно о взятии злоумышленниками заложников.
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