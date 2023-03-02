Путину докладывают о ЧП в Брянской области

«Речь идет об атаке террористов, принимаются меры по их уничтожению», - сказал Песков.

В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и силы Министерства обороны проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. По предварительным данным, группа из 50 вооруженных человек с желтыми повязками 2 марта зашла на территорию поселка в Брянской области и взяла в заложники часть жителей. Остальные смогли убежать, другие закрылись в своих домах.

Ранее экс-глава МВД РФ Анатолий Куликов в беседе с НСН заявил, что в ближайшие 10 лет нужно быть готовыми к предотвращению террористических актов, а также укреплять безопасность регионов, граничащих с Украиной.

