Котяков: Безработица в России составляет 2,2%
16 февраля 202611:24
Безработица в России превышает 2%. Об этом заявил сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает РИА Новости.
«Мы сегодня имеем 2,2% безработицы», - рассказал Котяков.
Кроме того, глава Минтруда отметил, что в РФ зафиксировано около 75 млн человек в активной занятости за последние 5-6 лет, пишет RT. По словам министра, прирост в кадровой занятости за этот период составил 2 млн человек.
В декабре президент Владимир Путин заявлял, что уровень безработицы в РФ, который и так был рекордным, стал еще ниже и достиг 2,2%.
