В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в станице Крепостной в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает прокуратура региона.

Отмечается, что утром 16 февраля произошел хлопок газа в частном доме без последующего возгорания. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП, пишет RT.

«Установлено, что один человек находится под завалами, еще три... в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали», — заявили в ведомстве.

Ранее взрыв газа произошел в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадали восемь человек.

