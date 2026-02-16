В жилом доме в Краснодарском крае прогремел взрыв газа
16 февраля 202610:59
Взрыв газа произошел в жилом доме в станице Крепостной в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает прокуратура региона.
Отмечается, что утром 16 февраля произошел хлопок газа в частном доме без последующего возгорания. Прокуратура организовала проверку по факту ЧП, пишет RT.
«Установлено, что один человек находится под завалами, еще три... в том числе двое несовершеннолетних, не пострадали», — заявили в ведомстве.
Ранее взрыв газа произошел в частном доме в подмосковном Сергиевом Посаде, пострадали восемь человек.
