Песков: Для урегулирования ВСУ должны покинуть Донбасс

«Украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, должны быть выведены оттуда», - подчеркнул представитель Кремля.

Он указал, что это очень важное условие урегулирования конфликта. Вместе с тем есть и другие нюансы, которые остаются на повестке дня.

Ранее стало известно, что 23 января представители России, США и Украины проведут первый раунд переговоров в Абу-Даби. По данным СМИ, стороны рассмотрят четыре документа, один из которых касается полного вывода украинских войск из Донбасса.

