«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — заявила она на условия анонимности. Нардеп также указала, что такого мнения придерживается значительная часть ее коллег, а также сами украинцы. Однако отмечается, что в открытую об этом люди не говорят, опасаясь давления украинских спецслужб.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

