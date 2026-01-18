СМИ: В Раде готовы пойти на уступки России и отказаться от Донбасса
Украинские власти должны отказаться от Донбасса и пойти на уступки России, сообщает телеканал Welt со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» депутата Верховной Рады.
«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — заявила она на условия анонимности. Нардеп также указала, что такого мнения придерживается значительная часть ее коллег, а также сами украинцы. Однако отмечается, что в открытую об этом люди не говорят, опасаясь давления украинских спецслужб.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
