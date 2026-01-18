СМИ: В Раде готовы пойти на уступки России и отказаться от Донбасса

Украинские власти должны отказаться от Донбасса и пойти на уступки России, сообщает телеканал Welt со ссылкой на «чрезвычайно влиятельного» депутата Верховной Рады.

Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса

«Да, мы должны пойти на компромисс, даже если это очень болезненно. И да, мы должны отказаться от Донбасса», — заявила она на условия анонимности. Нардеп также указала, что такого мнения придерживается значительная часть ее коллег, а также сами украинцы. Однако отмечается, что в открытую об этом люди не говорят, опасаясь давления украинских спецслужб.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что требует Донбасс на переговорах с США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВерховная Рада

Горячие новости

Все новости

партнеры