Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт
Секретная поставка Киеву дальнобойных ракет только подтверждает вовлечённость США в конфликт на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, своими действиями Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь».
«США продолжают подливать масла в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлечённость в этот конфликт», - заключил представитель Кремля.
Ранее агентство Reuters сообщило, что в марте 2024 года США тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил о намерении посетить Китай в мае
- Вайнштейну отменили 23-летний тюремный срок за изнасилование
- ВСУ нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Токмаке
- Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт
- Голикова: Более 60% оформивших пенсию россиян возвращаются к работе
- Тверской суд Москвы арестовал экс-зампредседателя правительства Подмосковья
- Костомаров споет «Город, которого нет» на шоу Авербуха в Петербурге
- Экс-игрок «Краснодара» назвал ближайший тур РПЛ определяющим в чемпионской гонке
- Суд арестовал счета экс-замминистра обороны Тимура Иванова
- Россия пригрозила понизить уровень дипотношений с США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru