Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт

По его словам, своими действиями Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь».

«США продолжают подливать масла в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлечённость в этот конфликт», - заключил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в марте 2024 года США тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

