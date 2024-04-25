Песков: Секретная поставка ракет ВСУ подтверждает вовлеченность США в конфликт

Секретная поставка Киеву дальнобойных ракет только подтверждает вовлечённость США в конфликт на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США направят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов

По его словам, своими действиями Вашингтон «продолжает подливать масла в огонь».

«США продолжают подливать масла в огонь, возможно, нарушая собственное внутреннее законодательство и лишний раз подтверждая свою непосредственную вовлечённость в этот конфликт», - заключил представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что в марте 2024 года США тайно передали Украине ракеты ATACMS, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры