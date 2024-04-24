Белый дом: США продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS
Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы уже отправили несколько ракет, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», - сказал представитель американской администрации.
По словам Салливана, Киев пообещал Вашингтону не применять ракеты за пределами Украины.
По данным Reuters, США тайно передали ATACMS Украине в марте. Агентство утверждает, что Киев применил оружие на прошлой неделе, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru