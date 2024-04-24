Белый дом: США продолжат поставлять Украине тактические ракеты ATACMS

Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом на брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Мы уже отправили несколько ракет, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше», - сказал представитель американской администрации.

По словам Салливана, Киев пообещал Вашингтону не применять ракеты за пределами Украины.

По данным Reuters, США тайно передали ATACMS Украине в марте. Агентство утверждает, что Киев применил оружие на прошлой неделе, сообщает «Радиоточка НСН».

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