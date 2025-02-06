Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину
Первые истребители Mirage 2000 французского производства уже прибыли на Украина, сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в соцсети Х.
Он напомнил, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон объявил о поставке этих самолетов на Украину 6 июня 2024 года. Министр также рассказал, что украинские пилоты предварительно проходили обучение управлению этими боевыми машинами во Франции на протяжении нескольких месяцев.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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