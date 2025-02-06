Первые французские истребители Mirage прибыли на Украину

Он напомнил, что президент Пятой республики Эммануэль Макрон объявил о поставке этих самолетов на Украину 6 июня 2024 года. Министр также рассказал, что украинские пилоты предварительно проходили обучение управлению этими боевыми машинами во Франции на протяжении нескольких месяцев.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал появление французских истребителей на Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

