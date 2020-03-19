«Перестали думать»: Политолог раскритиковал Пескова из-за интервью про «средний класс»

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН высказал мнение, что такое совпадение, скорее всего, непреднамеренное, а следить за тем, чтобы его не возникло, должен был пресс-секретарь президента.

«Мне кажется, это инерция. Интервью давалось давно, это так называемые "консервы": материал лежал в загашнике, есть медиаплан — надо размещать. То, что могло вполне корректно прозвучать два месяца назад, сейчас режет глаз и слух, вызывает в лучшем случае юмористические комментарии. Это чья-то глупость, потому что в данном случае президент давал интервью в одной исторической ситуации, а теперь она поменялась. Наше терпеливое, ко всему привычное население создало условия, в которых работающие на власть люди уже не считают нужным думать. Есть исполнительская дисциплина, есть медиаплан, он реализуется, что ещё надо? Вообще, Пескову хорошо бы задать этот вопрос. На то он и пресс-секретарь президента, чтобы подобные вещи не выходили тогда, когда это выглядит как тушение пожара керосином», - отметил политолог.

Калачёв не согласился с заявлением о многочисленном среднем классе в России. По его мнению, вышедший в неудачное время отрывок интервью дополнительно спровоцировал недовольство населения, и власти это скоро почувствуют.

«У нас в стране только 30% населения имеют загранпаспорта. По опросам, свыше 60% ни разу не выезжали за рубеж. У нас 20% не имеет собственных квартир. Говорить, что средний класс — это те, кто получает по нынешнему курсу чуть более 200 долларов — это всё равно что поворошить палкой в муравейнике», - сказал он.

Калачёв также предупредил, что разворачивающийся в настоящее экономический кризис может обернуться социальным и политическим кризисом в стране.



«Ещё вчера нам говорили, что нужно хранить сбережения в рублях, а сегодня выясняется, что рубль по волатильности — вторая валюта после мексиканского песо. Можно говорить, что проблема — в привязанности к нефти, но есть Эмираты, Саудовская Аравия, Норвегия, где тоже энергоносители являются ключевой статьёй экспорта, но их валюты не пострадали. Вся конструкция, которую выстраивала власть, рушится буквально на глазах. Я не думаю, что люди, сметающие гречку и туалетную бумагу — это люди с высоким социальным самочувствием и устойчивым социальным оптимизмом. Так что все проблемы для власти впереди.

Экономический кризис вполне может стать социальным. Социальный кризис необязательно переходит в политический, потому что зачастую некому возглавить это движение, но то, что триггером недовольства стало в том числе и это интервью — если посмотреть на соцсети, это совершенно очевидно», - подытожил собеседник НСН.

Опрошенные НСН социологи не согласны с подходом Всемирного банка к определению среднего класса. В то же время, единых критериев не существует, признают они.

