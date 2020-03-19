Новости за ночь: Рубль назвали самой неустойчивой валютой после мексиканского песо
Российская валюта признана второй в мире по волатильности к доллару США. Такие данные приводит агентство Bloomberg. На фоне распространения коронавируса и обрушения нефтяных котировок вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составила 24,9%, пишет РБК. По этому показателю выше оказалось только мексиканское песо (26,5%).
При этом ещё в конце 2019 года рубль был в этом рэнкинге только шестым, а после срыва сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи — четвёртым.
В среду, 18 марта, биржевой курс доллара взлетел до 80,87 рубля, евро — до 88,3 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Это произошло на фоне снижения стоимости нефти Brent до $25 за баррель, что наблюдается впервые с 2003 года.
Ранее первый министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН отмечал, что несмотря на заявления властей РФ о снижении зависимости от нефти, она всё ещё остаётся высокой – это две трети экспорта.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН заявил, что рублю ещё есть, куда падать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Названы регионы с самыми высокими зарплатами в стране
- «Где ЦБ?»: Доллар перевалил за 80 перед заседанием по ставке
- Россиянку накажут за распространение в соцсетях фейков о коронавирусе
- Новости за ночь: ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавируса
- Меркель сравнила пандемию COVID-19 со Второй мировой войной